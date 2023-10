Zypern - Norwegen Tipp, Prognose & Quoten | 12.10.2023

Unser Zypern - Norwegen Tipp zum EM Quali Spiel am 12.10.2023 lautet: Die Norweger sind zu spät in dieser Qualifikation aufgewacht. Der Auftakt ging mit drei Niederlagen in Serie schief. Zuletzt gelangen jedoch zwei Siege en suite. Der dritte sollte folgen.

Das vierte Qualifikationsspiel in der Gruppe A war erst die erste Begegnung mit Über 1,5 Toren der norwegischen Auswahl. Unter der Woche treten die Spieler von Trainer Stale Solbakken erneut gegen jenen Gegner an: Zypern. Die Favoritenrolle ist schnell geklärt, denn die Hausherren liegen punktlos am Ende der Tabelle.

Zypern blickt nach fünf absolvierten Qualifikationsspielen auf zwei erzielte Tore zurück. Um ein Vielfaches höher ist die Anzahl der Gegentreffer, die mittlerweile auf 17 angewachsen sind. Unser Tipp: „Sieg Norwegen HC -1″ mit einer Quote von 1,71 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Zypern vs Norwegen auf „Sieg Norwegen HC -1″:

Zypern hat 4 der 5 Qualifikationsspiele mit mindestens 2 Toren Differenz verloren.

Das Hinspiel endete mit 3,34:0,43 xG zu Gunsten der Norweger.

Zypern hat erst 2 Tore erzielt. 4 ihrer 5 Qualifikationsspiele endeten mit Über 2,5 Gegentoren.

Zypern vs Norwegen Quoten Analyse:

Für eine Mannschaft, die nach fünf Spieltagen ohne Zähler dasteht, fallen die Siegquoten zwischen 11,00 und 15,00 noch harmlos aus. Selbst ein Punktgewinn der Hausherren sollte mit Quoten in diesen Dimensionen eher ausgeschlossen werden.

Norwegen reist mit zwei Siegen in Folge und mit Erling Haaland mit einem der besten Stürmer der Welt im Gepäck nach Zypern. Dementsprechend fallen die Quoten für einen Auswärtssieg mit 1,22 bis 1,25 ziemlich niedrig aus. Hier lohnt es sich, die Wettquoten bei einem der Wettanbieter ohne Steuer nachzuschlagen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zypern vs Norwegen Prognose: Haaland läuft heiß

Norwegen hatte an den ersten drei Spieltagen große Probleme, die ersten Zähler der Qualifikation einzufahren. Gegen Spanien (0:3) und Schottland (1:2) kassierte der 43. der FIFA-Weltrangliste eine Niederlage. Selbst gegen Georgien kamen Stale Solbakken und seine Auswahl nicht über ein Remis hinaus (1:1).

Der Befreiungsschlag gelang am vierten Spieltag gegen Zypern. Ein 3:1-Erfolg gegen den abgeschlagenen Gruppen-Letzten brachte Norwegen wieder in die Spur. Danach wurde Georgien mit 2:1 besiegt, sodass der Anschluss an die ersten beiden Plätze nicht komplett verloren gegangen ist.

Ohne Sieg darf Norwegen den zweiten Vergleich mit Zypern dennoch nicht verlassen. Das halten wir auf jeden Fall für realistisch, besonders beim Blick auf die erwartbaren Tore der ersten Begegnung. Beim 3:1-Sieg hatte Norwegen nach der vollen Spielzeit 3,34 xG erzielt und nur 0,43 erwartbare Gegentore zugelassen.

Zudem glänzte Erling Haaland im Trikot der norwegischen Nationalmannschaft. Der Stürmer hat in seinen letzten beiden Qualifikationsspielen drei Tore erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet. Hält der wuchtige Stürmer seine Form, könnte ein weiterer Doppelpack winken.

Zypern - Norwegen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zypern: 0:6 Spanien (A), 0:3 Schottland (H), 1:3 Norwegen (A), 1:2 Georgien (H), 2:2 Armenien (A).

Letzte 5 Spiele Norwegen: 2:1 Georgien (H), 6:0 Jordanien (H), 3:1 Zypern (H), 1:2 Schottland (A), 1:1 Georgien (A).

Letzte 5 Spiele Zypern vs. Norwegen: 1:3 (A), 0:2 (H), 0:2 (A), 0:2 (A), 1:3 (H).

Setzt ihr euch mit den vergangenen Aufeinandertreffen zwischen Zypern und Norwegen auseinander, fällt eines auf: Norwegen hat die letzten sechs direkten Duelle mit genau zwei Toren Vorsprung für sich entschieden.

Der qualitative Unterschied beider Auswahlmannschaften wird auch in den erwartbaren Toren deutlich. Norwegen steht nach fünf Spieltagen bei 8,5 xG. Die Ausbeute der Gastgeber ist mit 3,1 erwartbaren Toren (44.) deutlich niedriger.

Zusätzlich haben nur drei Nationalmannschaften während dieser EM-Qualifikation mehr erwartbare Gegentore als Zypern kassiert (13,3 xGA). Die norwegische Auswahl konnte die Anzahl der erwartbaren Gegentore auf 4,2 xGA (18.) begrenzen. Da Zypern in vier der fünf bisherigen Qualifikationsspiele Über 2,5 Gegentore kassiert hat, bietet sich diese Wette auch für den zweiten Vergleich mit Norwegen an. Der von uns getestete Buchmacher DAZN Bet ermöglicht euch für „Norwegen Über 2,5 Tore“ eine Wettquote von 2,20.

Unser Zypern - Norwegen Tipp: Sieg Norwegen HC -1

Die norwegische Auswahl sollte imstande sein, dieses Auswärtsspiel mit zwei Toren Vorsprung für sich zu entscheiden. Die letzten sechs direkten Duelle zwischen den beiden Nationen endeten bereits mit genau zwei Toren Unterschied. Dabei hieß der Gewinner stets Norwegen.