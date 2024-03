Zypern – Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2024

Unser Zypern - Serbien Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 25.03.2024 lautet: Nach der deutlichen Niederlage im letzten Test gegen Russland, rechnen wir in unserem Wett Tipp heute mit einer Reaktion der Serben.

Obwohl die EM-Qualifikation mit desaströsen null Punkten beendet wurde, ließ Zypern zuletzt in den beiden Testspielen gegen Litauen (1:0) und Lettland (1:1) aufhorchen. Serbien wurde kürzlich mit 0:4 von Russland abgefertigt. Als Schlüsselmoment im Duell war der Platzverweis des Serben Milan Gajic (21. Minute) zu bewerten.

Die Südosteuropäer gelten in der zyprischen AEK-Arena als klarer Favorit und werden nach dem Fehltritt gegen Russland eine Reaktion folgen lassen. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Serbien (Handicap -1)“ mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Zypern vs Serbien auf „Sieg Serbien (Handicap -1)“:

Zypern verlor alle 4 Heimspiele in der EM-Quali, 3 davon mit mindestens 2 Toren Differenz.

Serbien setzte sich in 50 Prozent der Auswärtsspiele während der EM-Quali durch. Beide Erfolge sprangen mit mindestens 2 Toren Vorsprung heraus.

Die Serben haben noch nie gegen die Zyprer verloren (3S, 1U).

Zypern vs Serbien Quoten Analyse:

Der Direktvergleich ist auch den Wettanbietern nicht entgangen. Am Drei-Weg-Markt sind die Zyprioten als klarer Underdog gesetzt und bringen im Falle eines Heimerfolgs beinahe den zehnfachen Wetteinsatz mit sich.

Spürbar niedriger bewertet ist der EM-Teilnehmer aus Serbien. Sollten sich die Gäste nämlich durchsetzen, steht eine durchschnittliche Quote von 1,30 zu Buche. Um die besten Zypern Serbien Quoten herauszufiltern, bietet sich ein Besuch in unserem EM Wettanbieter Vergleich an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zypern vs. Serbien Prognose: Stellt Zypern dem Favoriten ein Bein?

Seit Juni 2022 sitzt Temur Ketsbaia auf der Trainerbank in Zypern und wird gemessen an der Leistung seiner Mannschaft, welche die EM-Qualifikation möglichst schnell vergessen will. Alle acht Spiele gingen verloren. Mit Spanien, Schottland, Norwegen und Georgien schien die Konkurrenz einfach übermächtig.

Die Zyprioten rangieren im FIFA-Ranking auf Platz 125 und spielen somit eine untergeordnete Rolle im Weltfußball. Dem Team mangelt es schlichtweg an talentierten Spielern. Eine Tatsache, die sich auf den Kader-Marktwert (17,48 Millionen Euro) auswirkt.

Immerhin kamen zwei der drei Tore im Wettbewerb auf heimischem Boden zustande. Die Abwehr zeigte sich mit zwölf Gegentoren sehr anfällig und hielt in keinem Heimspiel hinten die Null.

Als Lichtblick sind zumindest die letzten beiden Tests gegen Litauen (1:0) und Lettland (1:1) zu betrachten.

Zypern - Serbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zypern: 1:1 Lettland (H), 1:0 Litauen (H), 1:3 Spanien (H), 0:4 Georgien (A), 0:4 Norwegen (H).

Letzte 5 Spiele Serbien: 0:4 Russland (A), 2:2 Bulgarien (H), 0:1 Belgien (A), 3:1 Montenegro (H), 1:2 Ungarn (A).

Letzte Spiele Zypern vs. Serbien: 1:2 (A), 1:3 (H), 0:0 (H), 0:2 (H).

Mit 14 Punkten holte Serbien in der Gruppe G den zweiten Tabellenplatz hinter Ungarn. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen reichten aus, um das erstmalige Ticket für eine EM-Endrunde zu lösen. Dennoch betrug der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Ungarn satte vier Punkte.

Zwei der vier Siege wurden auf gegnerischem Boden errungen. Neben den Erfolgserlebnissen in Montenegro (2:0) und Litauen (3:1) stehen auswärts ein Remis in Bulgarien (1:1) und eine Niederlage in Ungarn (1:2) zu Buche. Die Offensive hat bisweilen in jedem Auswärtsspiel der Qualifikation getroffen und brachte insgesamt sieben Auswärtstore zustande.

Gerade in Hinblick auf die EURO 2024 sind die kommenden Testspiele als fundamental zu bewerten. Zuletzt leisteten sich die Serben gegen Russland einen katastrophalen Aussetzer und gingen beim 0:4 leer aus. Inwiefern gegen Zypern die Rehabilitation erfolgt, wird sich zeigen. Danach stehen zwei weitere Tests gegen Österreich und Schweden auf dem Programm.

In der EM-Gruppenphase warten mit Dänemark, England und Slowenien keine einfachen Aufgaben. Gleich zum EM-Auftakt gilt es, gegen den Titelfavoriten aus England zu bestehen. Betway bietet ein breites Spektrum an Zypern Serbien Wetten. Genauere Informationen zum Wettangebot, den Quoten sowie dem Neukundenbonus und vielem mehr sind in unserer ausführlichen Betway Bewertung ersichtlich.

Unser Zypern – Serbien Tipp: Sieg Serbien (Handicap -1)

Mit 229,6 Millionen Euro ist Serbien die deutlich stärkere Mannschaft im Vergleich zu Zypern (17,48 Mio.). Zudem überzeugten die Serben in der EM-Qualifikation auf gegnerischem Boden und mussten nur eine Niederlage hinnehmen (2S, 1U).

Zypern verpasste den Sprung in die Top 100 im FIFA-Ranking deutlich und spielt eine sehr untergeordnete Rolle im Weltfußball. Gerade nach dem vernichtenden 0:4 gegen Russland ist mit einer Reaktion der Serben zu rechnen. Alles andere als ein deutlicher Sieg würde uns überraschen.