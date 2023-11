Zypern - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2023

Unser Zypern - Spanien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 16.11.2023 lautet: Spanien hat das Ticket für die EM 2024 schon gelöst. In unserem Wett Tipp heute spricht am Donnerstag auf Zypern trotzdem alles für einen klaren Sieg der „Furia Roja“.

In der Gruppe A der Qualifikation für die EM 2024 sind schon alle Entscheidungen gefallen. Spanien und Schottland haben sich die beiden Tickets für die Endrunde im kommenden Jahr gesichert. Somit können die beiden Nationen recht entspannt in die letzten Quali-Länderspiele gehen. Die Spanier sind am Donnerstag zu Gast beim bisher noch punktlosen Schlusslicht Zypern.

Hier sind die Iberer mit extrem niedrigen Siegquoten überdeutlich favorisiert. Auch wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Betano den Wett Tipp heute „Sieg Spanien mit HC -2″.

Darum tippen wir bei Zypern vs Spanien auf „Sieg Spanien mit HC -2″:

Zypern hat alle bisherigen Spiele in der Gruppe A mit einem gesamten Torverhältnis von 2:25 verloren

Die „Furia Roja“ hat die letzten 4 Länderspiele mit einer Torbilanz von 16:1 gewonnen

3 der letzte 4 Duelle gegen die Zyprioten entschied Spanien mit mindestens 6 Toren Unterschied für sich

Zypern vs Spanien Quoten Analyse:

Bei diesem Duell treffen natürlich Welten aufeinander. Auf der einen Seite Zypern, das gerade mal auf Rang 124 der FIFA-Weltrangliste geführt wird, auf der anderen Seite der dreimalige Europa- und einmalige Weltmeister Spanien.

Dementsprechend haben sich die Buchmacher, die auch immer einen tollen Sportwetten Neukundenbonus im Angebot haben, eine klare Meinung gebildet. Die Hausherren sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 30,4 die haushohen Außenseiter. Sportwetten-Tipper bekommen für einen Erfolg der Gäste dagegen nur durchschnittliche Quoten von 1,06.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zypern vs Spanien Prognose: Können die Hausherren den Favoriten ärgern?

Die Nationalmannschaft von Zypern konnte in ihrer langen Geschichte immer wieder mal überraschende Siege feiern - allerdings viel zu selten. So wartet die Mittelmeerinsel immer noch auf ihre erste Teilnahme an einem großen Turnier. In der Quali für die EM 2016 durften die Zyprioten am letzten Spieltag noch auf einen Platz in den Playoffs hoffen, verloren dann aber daheim gegen Bosnien (2:3). Danach ging es für die Auswahl aber steil bergab.

Die folgenden Welt- und Europameisterschaften wurden klar verpasst. In der Nations League trifft man im März 2024 auf Gibraltar und versucht, den Abstieg in die Liga D zu verhindern. Seit Juni 2022 wird die Mannschaft vom Georgier Temur Ketsbaia betreut. In dieser Ära gab es immerhin zwei Siege - ein 1:0 daheim gegen Griechenland und ein 3:2 in Israel. Demgegenüber stehen drei Remis und sieben Niederlagen bei 36 Gegentreffern. In der EM-Quali ist Zypern ohne Punkt und wartet seit vier Länderspielen auf ein Tor.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Nach dem Aus von Spanien im Achtelfinale der WM 2022 wurde Luis de la Fuente als neuer Nationaltrainer vorgestellt. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach gab es in der EM-Qualifikation gleich einen 3:0-Heimsieg gegen Norwegen. Dann folgte aber mit einer 0:2-Pleite in der EM-Quali in Schottland der erste Rückschlag. Doch die „Furia Roja“ konnte mit dem Titelgewinn in der Nations League (im Finale nach Elfmeterschießen gegen Kroatien) wenig später für Wiedergutmachung sorgen.

Mit vier Siegen aus den jüngsten vier Partien in der Gruppe A löste Spanien schließlich auch das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Das Torverhältnis aus den sechs Spielen von 19:3 kann sich sehen lassen. Die „Furia Roja“ überzeugt mit Teamgeist und einer guten Mischung. So baut der neue Coach immer wieder junge Talente und Profis, die in ihren Vereinen nicht unbedingt Stammspieler sind, ins Team ein. Hinzu kommen Routiniers wie Dani Carvajal (Real) oder Jesus Navas (Sevilla).

Zypern - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zypern: 0:4 Georgien (A), 0:4 Norwegen (H), 0:6 Spanien (A), 0:3 Schottland (H); 1:3 Norwegen (A)

Letzte 5 Spiele Spanien: 1:0 Norwegen (A), 2:0 Schottland (H), 6:0 Zypern (H), 7:1 Georgien (A), 5:4 Kroatien n.E. (A)

Letzte 5 Spiele Zypern vs Spanien: 0:6 (A), 0:8 (A), 3:2 (H), 0:6 (A), 1:2 (H)

Beide Nationen standen sich bisher neunmal gegenüber. Achtmal gingen dabei die Spanier als Sieger vom Feld. So auch beim 6:0-Erfolg am 12. September in Granada. Insgesamt spricht das Torverhältnis mit 41:5 überdeutlich für die „Furia Roja“.

Den einzigen Ausrutscher leisteten sich die Iberer in der Quali für die EM 2000. Hier setzte es in Larnaca eine historische 2:3-Pleite. In neun Partien gegen die Zyprioten kommen die Spanier auf einen Schnitt von etwa 4,5 Treffern pro Spiel. Erzielen die Gäste am Donnerstag „Über 3,5 Tore“, gibt es dafür bei Bet365 eine Quote von 2.00. Für die mobile Tippabgabe bei diesem Bookie empfehlen wir die Bet365 Sportwetten App.

Unser Zypern - Spanien Tipp: Sieg Spanien mit HC -2

Die Spanier können die letzten beiden EM-Quali-Spiele eigentlich zum Experimentieren nutzen. Neue Spieler könnten eine Chance bekommen. Trotzdem hat Coach de la Fuente seine besten Profis in den Kader einberufen. Dementsprechend gehen wir auch nicht davon aus, dass es die Iberer am Donnerstag locker angehen werden. Am Ende spricht alles für einen klaren Sieg der Gäste.