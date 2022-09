Die Bayern eine Heimmacht, die Gäste mit einem zuletzt beeindruckenden Lauf: Das Spitzenspiel der Gruppe C dürfte nichts anderes als ein Offensivspektakel beider Teams mit reichlich Raum für schnelles Umschaltspiel werden. Während wir uns folglich auf viele Tore freuen, sind sich die Buchmacher noch unsicher: Sie geben derzeit für Wetten auf mehr oder weniger als drei Tore die gleichen Quoten aus. Die Folge: In der Wette auf mehr als drei Tore sehen wir bei einer Quote von derzeit 1.90 durchaus noch Value.