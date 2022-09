Wette des Tages: Rangers vs Neapel

In der Liga ist der Lokalrivale damit nach sechs Spieltagen bereits enteilt, auch weil die Rangers gegen Abstiegskandidat Hibernian nur zu einem Remis kamen. Gegner Napoli kommt nach dem 4:1-Auftaktsieg gegen Liverpool stattdessen mit breiter Brust in den Ibrox Park und lacht auch in der Liga nach sechs Spieltagen vom Platz an der Sonne, wobei vor allem die Defensivstärke auffällt.