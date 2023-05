Wiesbaden – Bielefeld Tipp, Prognose & Quoten | 02.06.2023

Unser Wiesbaden - Bielefeld Tipp zum 2. Bundesliga Relegation Spiel am 02.06.2023 lautet: In zehn der 15 seit 2009 wieder eingeführten Zweitliga-Relegationen setzte sich der Drittligist durch. Auch diesmal räumen wir Wiesbaden leichte Vorteile ein.

Wiesbaden verteidigte am letzten Spieltag mit einem knappen 1:0 gegen Halle den vierten Tabellenplatz. Dabei avancierte Bjarke Jacobsen mit seinem Treffer kurz vor der Pause zum Matchwinner und bescherte seinen Farben drei Punkte.

Bielefeld beendete die 2. Bundesliga-Saison mit einer vernichtenden 0:4-Niederlage in Magdeburg. Vor allem im ersten Durchgang schienen die Alm-Kicker den Ernst der Lage nicht zu erkennen und gaben keinen einzigen Schuss auf den gegnerischen Kasten ab.

Anders die Gastgeber, die beim Pausenpfiff bereits mit 2:0 in Front lagen. Auch nach dem Seitenwechsel sollten die Gäste das Ruder nicht rumreißen und kassierten zwei weitere Gegentore. Es droht der zweite Abstieg in Folge.

In der Vergangenheit zeigte sich der Drittligist oftmals hungriger in Bezug auf den Aufstieg. Auch diesmal räumen wir den Wiesbadenern Vorteile ein, schließen aber das Remis nicht aus. Zudem ist mit weniger als 4,5 Toren zu rechnen. Für diese Wette stellt Winamax eine Quote von 1,90 bereit.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Bielefeld auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Wiesbaden verlor nur 21 Prozent seiner Liga-Heimspiele (12S, 3U).

Bielefeld war nur in 4 von 17 Auswärtsspielen in der 2. Bundesliga siegreich (3U, 10N).

Unabhängig vom Austragungsort endeten 7 der 10 Kräftemessen zwischen beiden Teams mit weniger als 4,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Bielefeld Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten bei dieser Ansetzung verläuft im Sand. Durchaus nachvollziehbar, da zwei der vier Begegnungen in der Brita-Arena zu einer Punkteteilung führten. Die Wiesbaden Bielefeld Wettquoten für den Auswärts- bzw. Heimsieg belaufen sich zwischen 2,25 und 3,00. Somit sind die Gäste aus dem Nordosten Nordrhein-Westfalens mit einem etwas niedrigeren Wert bemessen.

Wenngleich nicht zwingend mit einem Schützenfest zu rechnen ist, tendiert eine Vielzahl der neuen Sportwetten Anbieter zu drei oder mehr Toren.

Wiesbaden vs Bielefeld Prognose: „Bleibt Wiesbaden seiner Heimstärke treu?“

Da die zweite Mannschaft des SC Freiburg nicht in den elitären Kreis der 36 Profiklubs in den zwei höchsten Spielklassen aufsteigen darf, rutschte der SV Wehen Wiesbaden automatisch als Tabellenvierter in die Relegation. Gegenüber der letzten Saison liegt eine Verbesserung um vier Plätze vor. Ob den Mannen von Trainer Markus Kauczinski nach drei Jahren Absenz der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingt, bleibt abzuwarten.

Anhand der Heimstärke lässt sich zumindest im Hinspiel nicht unbedingt auf einen Misserfolg schließen. Fünf der jüngsten sechs Liga-Duelle in der Brita-Arena endeten mit einem Triumph. Lediglich gegen den SV Meppen setzte es eine knappe 1:2-Pleite.

Mehr als 84 Prozent sämtlicher Heimspiele in der 3. Liga absolvierten die Hessen mit weniger als 4,5 Toren. In fünf der 19 Paarungen stand zuhause ein „Clean Sheet“ zu Buche. Nur in einer der insgesamt 19 Partien in der Brita-Arena wurde ein eigener Treffer verpasst.

Anfang März 2023 wurde Uwe Koschinat als dritter Trainer in der laufenden Saison für die Mission Klassenerhalt auf der Alm installiert. Nachdem die ersten vier Begegnungen unter seiner Federführung mit zwei Siegen und zwei Remis abgewickelt wurden, brachten die jüngsten sieben Partien nur ein Erfolgserlebnis (2U, 4N) mit sich.

Wiesbaden - Bielefeld Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 1:0 Halle (3L, H), 1:1 Elversberg (3L, A), 2:1 Verl (3L, H), 1:3 Dresden (3L, A), 1:2 Meppen (3L, H).

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 0:4 Magdeburg (2BL, A), 2:2 Paderborn (2BL, H), 2:1 Kaiserslautern (2BL, A), 1:1 Fürth (2BL, H), 1:2 St. Pauli (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs. Bielefeld: 0:1 (2BL, A), 2:5 (2BL, H), 1:1 (3L, H), 1:1 (3L, A), 1:3 (3L, A).

Vor allem auswärts gaben die Schützlinge aus Nordrhein-Westfalen kein gutes Bild ab und setzten sich lediglich in zwei von sieben Partien durch (1U, 4N). In den gegnerischen Stadien wusste der Abwehrverbund nicht gerade mit Sicherheit zu überzeugen und ließ 33 Gegentore zu. Eine Schwäche, die die Offensive mit 22 erzielten Toren nicht kompensieren konnte.

Keines der elf Spiele unter dem neuen Coach endete ohne Gegentor. Auch in Wiesbaden ist somit keineswegs auf eine standfeste Abwehrreihe zu hoffen.

Unser Wiesbaden – Bielefeld Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 4.5 Tore“

Bielefeld steht das Wasser bis zum Hals. Erst im vergangenen Fußballjahr stand der Abstieg aus dem Oberhaus des deutschen Fußballs zu Buche. Nun muss auch in der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt gezittert werden.

Beim 0:4 in Magdeburg am vergangenen Spieltag taten sich vor allem defensive Abgründe auf. Wenngleich Trainer Markus Kauczinski in Wiesbaden an der Viererkette festhält, ist einmal mehr mit Abwehrproblemen zu rechnen. Diese könnten die eiskalten Mittelstürmer Benedict Hollerbach und Ivan Prtajin, die mit 15 bzw. 14 Toren ihre Treffsicherheit in der 3. Liga eindrucksvoll unter Beweis stellten, möglicherweise nutzen.