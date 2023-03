Wiesbaden - Ingolstadt Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Wiesbaden - Ingolstadt Tipp zum 3. Liga Spiel am 04.03.2023 lautet: 2023 kassierte Ingolstadt die meisten Gegentreffer der gesamten Liga. Noch bis Ende des vergangenen Jahres waren sie ein Ass in dieser Disziplin.

Am kommenden Spieltag wird diese anfällige Hintermannschaft extrem auf die Probe gestellt, denn Wiesbaden bietet mit 44 erzielten Toren die drittbeste Offensive der Liga auf. Jubelszenen sind nur eine Frage der Zeit.

Guerino Capretti soll den Schanzern neue Stabilität verleihen und für Auftrieb sorgen. In Dresden gelang ihm das zuletzt nicht, dort verabschiedete er sich nach zwölf sieglosen Spielen in Serie.

Vier Punkte aus vier Spielen sind in Ordnung, doch defensiv bleiben die Probleme bestehen. Zu Gast beim besten Sturmduo der Liga wird sich das nicht ändern, sodass wir bei Bet-at-Home mit einer Quote von 1,76 auf über 2,5 Tore setzen.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Ingolstadt auf „Über 2,5 Tore“:

Wiesbaden vs Ingolstadt Quoten Analyse:

Nach zwei Niederlagen in Folge wird es für den Tabellendritten allerhöchste Zeit, den Negativtrend zu beenden. Ebenso wie auf Seiten der Schanzer haperte es an der Defensive - acht Gegentore in drei Spielen sind für einen Aufstiegsaspiranten zu viel! Die Buchmacher machen sich wenig Sorgen und favorisieren den Gastgeber mit Quoten um 1,85.