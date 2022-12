WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 01.12.2022

Am heutigen WM-Donnerstag schlägt für Deutschland die Stunde der Wahrheit. Die DFB-Elf braucht zum Abschluss der Gruppe E einen Sieg gegen Costa Rica und ist zudem auf die Schützenhilfe Spaniens in dessen Match gegen Japan angewiesen. Zuvor kämpft Belgien gegen Kroatien gegen das Aus, wobei den Roten Teufeln gegen den Tabellenführer auch nur ein Sieg weiterhilft. Gleichzeitig braucht Marokko gegen bereits ausgeschiedene Kanadier lediglich einen Punkt, um das Achtelfinale zu erreichen. Zu allen vier Begegnungen des 01.12.2022 stellen wir euch in unseren WM Wetten Tipps des Tages interessante Wettmöglichkeiten vor.