WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 05.12.2022

17 Länderspiele in Folge war Brasilien ungeschlagen, die letzten neun hatte die Selecao in Folge gewonnen - doch dann kam Kamerun. Mit einer B-Elf im letzten Gruppenspiel unterlagen bereits qualifizierte Brasilianer zum ersten Mal in ihrer WM-Historie einem afrikanischen Team (0:1). Für Platz eins hat es dennoch gerade so gereicht. Im Achtelfinale darf man eine neue Startelf der Südamerikaner erwarten, die auch eine entsprechende Reaktion zeigen will.