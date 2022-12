WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 06.12.2022

Lionel Messi und Kylian Mbappé stehen bereits im Viertelfinale und auch sonst finden sich in der Runde der letzten Acht schon so einige schillernde Namen. Zu diesen will sich auch Cristiano Ronaldo dazu gesellen, der mit seinen Portugiesen am heutigen WM-Dienstag auf die Schweiz trifft. Zuvor bekommt es Spanien mit hungrigen Löwen aus Marokko zu tun. In unseren WM Wetten Tipps des Tages haben wir auch für die letzten beiden Achtelfinalduelle interessante Wettoptionen auf Lager.