WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 10.12.2022

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar steuert auf die Zielgerade zu. Am heutigen WM-Samstag werden die verbliebenen beiden Halbfinalteilnehmer ermittelt. Während es in der Partie Portugal vs Marokko einen vermeintlichen Favoriten gibt, können sich die besten Buchmacher bei der Begegnung England gegen Frankreich auf keinen solchen festlegen. In unseren WM Wetten Tipps des Tages liefern wir euch spannende Wettoptionen zu den beiden eben genannten Viertelfinalduellen.