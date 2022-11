WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 22.11.2022

Der heutige WM-Dienstag wird mit der Partie Argentiniens gegen Saudi-Arabien eröffnet und mit dem Spiel Frankreichs gegen Australien beendet. Sowohl Gauchos als auch Les Bleus peilen einen klaren Auftaktsieg an. Den will auch Dänemark in seinem Match gegen Tunesien. Spannung verspricht das Duell Mexikos mit Polen, das für viele das vorgezogene Endspiel um Platz zwei in der Gruppe C ist. Bei unseren WM Wetten Tipps des Tages präsentieren wir euch besonders interessante Wettoptionen zu allen vier Partien.