WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 23.11.2022

Am heutigen WM-Mittwoch steigt die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier ein. Gegner im Khalifa International Stadium ist Japan. Gruppenmitfavorit Spanien ist im Anschluss gegen Costa Rica gefordert. Den Rahmen bilden die Partien zwischen Marokko und Kroatien und am späten Abend Belgien und Kanada. In unseren WM Wetten Tipps des Tages liefern wir euch interessante Wettalternativen zu allen Partien des 23.11.2022.