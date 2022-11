WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 24.11.2022

Ghana setzte ein nicht minderes Ausrufezeichen in seinem letzten Test, als die Afrikaner die Schweiz vor einer Woche mit 2:0 schlugen. In sieben ihrer letzten acht Länderspiele konnten die Black Stars treffen, die sich auch bei ihren letzten WM-Spielen treffsicher zeigten. In ihren letzten fünf WM-Partien konnten die Ghanaer nämlich immer mindestens ein Tor erzielen.