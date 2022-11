WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 25.11.2022

Am Freitag startet der zweite Spieltag der Gruppenphase und einige Teams stehen bereits mit dem Rücken zur Wand. So darf der Iran im ersten Spiel des Tages nicht gegen Wales verlieren, sonst ist das frühzeitige Aus besiegelt. Gleiches gilt bei der Begegnung Katars gegen den Senegal für beide Kontrahenten. Der Sieger aus dem Duell Niederlande Ecuador hat das Ticket für das Achtelfinale derweil in der Tasche und auch die Engländer erreichen mit einem Erfolg über die USA die KO-Phase. Spannung ist also vorprogrammiert und spannend sind auch unsere WM Wetten Tipps des Tages zu all diesen Begegnungen.