WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 26.11.2022

Der heutige WM-Samstag könnte ein wahres Beben verursachen, wenn Argentinien das letzte Spiel des Tages gegen Mexiko verliert. Unabhängig vom Ausgang der Partie Polen vs Saudi-Arabien wären die Gauchos dann raus. Währenddessen wollen sowohl Tunesien als auch Australien im direkten Duell die Chancen auf das Achtelfinale wahren. Dänemark hingegen will den Frankreich-Hattrick und den dritten Sieg gegen die Bleus in weniger als einem halben Jahr. In unseren WM Wetten Tipps des Tages liefern wir euch interessante Wettalternativen neben denen, die ihr in unseren separaten Tipps zu den einzelnen Spielen findet.