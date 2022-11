WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 27.11.2022

Ist die WM für Deutschland bereits nach zwei Gruppenspielen vorbei? Das erfahren wir am heutigen WM-Sonntag, wenn die DFB-Elf auf Spanien trifft. Im ersten Spiel des Tages kann Japan mit einem Sieg über Costa Rica das Ticket für die KO-Phase mehr oder weniger lösen. Sicher in der nächsten Runde stehen die Belgier mit einem Dreier gegen Marokko. Die Kanadier dagegen wollen gegen Kroatien nicht nur ihr überhaupt erstes WM-Tor, sondern endlich auch mal etwas Zählbares. Für all diese Begegnung liefern wir euch interessante Wettoptionen in unseren WM Wetten Tipps des Tages.