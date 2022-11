WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 29.11.2022

Ab dem heutigen WM-Dienstag fallen die endgültigen Entscheidungen über den Einzug in die KO-Phase. Denn der dritte Spieltag der Gruppenphase wird eröffnet. In der Gruppe A können noch drei Teams Erster werden, wobei die Niederlande in ihrem Spiel gegen Katar die besten Chancen haben. Im Duell Ecuador vs Senegal wollen sich beide den Traum vom erst zweiten Achtelfinaleinzug der Historie erfüllen. In der Gruppe B braucht Wales dagegen ein Wunder. Die Drachen müssen ihre Partie gegen Spitzenreiter England gewinnen und auf ein Remis zwischen den USA und dem Iran hoffen. Unter normalen Umständen sollte aber den Iranern ein Punkt für die KO-Phase reichen. Spannung ist jedenfalls vorprogrammiert und nicht minder spannend sind unsere WM Wetten Tipps des Tages zu den eben genannten Begegnungen.