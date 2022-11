WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 30.11.2022

Scheidet mit Argentinien einer der Topfavoriten auf den WM-Titel bereits in der Vorrunde aus? Diese und andere Antworten liefert der heutige WM-Mittwoch. Für die Gauchos könnte ein Punkt im Topspiel der Gruppe C gegen Spitzenreiter Polen zu wenig sein. Im Parallelspiel von Mexiko gegen Saudi-Arabien geht der Sieger in jedem Fall in die KO-Phase - wenn es denn einen gibt.