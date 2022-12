Wer in der Geschichte drei von vier Elfmeterschießen bei der WM verlor, darf sich nicht wundern, wenn einem die Schadenfreude der gegnerischen Fans nur so entgegen fliegt - umso mehr bei einer erfolgreichen Nation vom Punkt wie Deutschland. In den WM Wettquoten zum Viertelfinale England - Frankreich ist ein Elfmeterschießen wahrlich nicht ausgeschlossen.