Bei der WM 2022 spielt die Schweiz in Gruppe G gegen Kamerun, Brasilien und Serbien. Die Wettanbieter sind nicht optimistisch, was die Chancen der Nati in Katar angeht. So erwartet der britische Buchmacher bet365 in seinen WM Wettquoten nach aktuellem Stand ein Vorrundenaus der Schweiz.