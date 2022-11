WM Wetten Wales gegen England - die besten Sportwetten Angebote

Auf die doch sehr üppigen Nachspielzeiten bei dieser Fußball WM in Katar reagiert unter anderem der global Player Bwin mit einer 5 € Gratiswette. Der WM Wettanbieter verpasst den zusätzlichen Spielminuten bei Wales vs. England noch eine gehörige Portion Extra-Spannung und belohnt ein spätes Tor in der Nachspielzeit.