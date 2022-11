WM Wetten: Wird Katar die schlechteste Gastgeber-Mannschaft aller Zeiten?

Nach dem ersten Spiel steht eine 0:2-Niederlage. Gegen Ecuador. Gegen jenes Team, das noch am ehesten in Reichweite der international komplett unerfahrenen Kataris gegolten hatte. Jetzt wartet mit Senegal der amtierende Afrika-Meister, am dritten Spieltag steht das Duell mit WM-Mitfavorit Niederlande an.