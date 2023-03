Wolfsburg - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Wolfsburg - Augsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.04.2023 lautet: Wolfsburg ging mit einem 1:0-Erfolg über Stuttgart in die Länderspielpause. Der VfL ist in einem defensiv geführten Duell gegen Augsburg zu favorisieren.

Am vergangenen Spieltag präsentierten sich die Wölfe im Schwabenland gegen Stuttgart nur bedingt glanzvoll, setzten sich aber nach 90 mit wenigen Highlights gespickten Minuten dank des Treffers von Omar Marmoush mit 1:0 durch. Der VfL hat Rang sechs im Visier und giert nach dem internationalen Geschäft.

Ein anderes Bild zeichnet sich bei den Fuggerstädtern ab. Nur ein Triumph in den vergangenen vier Bundesliga-Ansetzungen (1U, 2N) lässt auf eine überschaubare Formkurve schließen. In der heimischen WWK-Arena wurde jüngst die 1:0-Führung durch den Last-Minute-Ausgleich von Schalke verschenkt.

Aufgrund des Heimrechts und der besseren Formkurve sehen wir den VfL in der Favoritenrolle, schließen das Remis aber nicht aus. Anhand der Vergangenheitswerte lässt sich zudem auf eine defensive Angelegenheit mit weniger als 3,5 Toren schließen. Für diesen Spielausgang hält Betano mittels Bet Builder eine Quote von 1,78 bereit.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Augsburg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Wolfsburg ist seit vier Bundesliga-Begegnungen ungeschlagen (2S, 2U).

In 33,33 Prozent der Heimspiele in der Liga hielt Wolfsburg defensiv die Null.

Augsburg holte nur einen Punkt in den jüngsten acht Bundesliga-Auswärtspartien.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Augsburg Quoten Analyse:

Wolfsburg geht in der Volkswagen Arena als Favorit auf den Sieg ins Rennen und wird bei den besten Buchmachern mit einer Quote von ca. 1,62 bewertet. Ein absolut nachvollziehbarer Wert, da die Fuggerstädter seit mittlerweile sechs Jahren auf einen Triumph beim VfL warten (2N, 3U).

Drei der vergangenen fünf Begegnungen in der Volkswagen Arena endeten zwischen beiden Mannschaften torlos. Mal abgesehen vom deutlichen 8:1-Kantersieg der Wölfe legten beide Teams im Regelfall eine defensive Spielausrichtung an den Tag. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich aber eine Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Eine Tatsache, die anhand einer Wolfsburg Augsburg Quote in Höhe von 1,72 im Schnitt untermauert wird.

Wolfsburg vs Augsburg Prognose: „Neutralisieren sich beide Teams einmal mehr im Mittelfeld?“

Dank vier Bundesliga-Partien ohne Niederlage (2S, 2U) hat sich der VfL selbst ins Rennen um die internationalen Plätze gebracht. Gegenüber der vergangenen Spielzeit verbesserte Trainer Niko Kovac das Team aktuell um fünf Tabellenplätze. Der Tabellensechste aus Frankfurt hat lediglich zwei Punkte Vorsprung. Zumindest scheint die UEFA Conference League zum Greifen nahe.

Um diesem Ziel gerecht zu werden, gilt es die Ausbeute vor heimischer Kulisse deutlich zu steigern. Nur zwei Punkte wurden in den vergangenen vier Partien in der Volkswagen Arena errungen. Da ist noch deutlich Luft nach oben, wobei die letzten Konkurrenten mit Bayern, Leipzig, Frankfurt und Union Berlin alles andere als einfach gewesen sind.

Augsburg-Trainer Enrico Maaßen kann mit den zuletzt erbrachten Leistungen nicht zufrieden sein. Nur eines der vergangenen vier Bundesliga-Spiele brachte drei Punkte mit sich. Dem knappen 2:1 gegen Werder Bremen stehen auf der anderen Seite zwei Niederlagen und ein Remis gegenüber.

Wolfsburg - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:0 Stuttgart (BL, A), 1:1 Union Berlin (BL, H), 2:2 Frankfurt (BL, H), 2:0 Köln (BL, A), 0:3 Leipzig (BL, H).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Schalke (BL, H), 3:5 Bayern (BL, A), 2:1 Bremen (BL, H), 0:2 Hertha (BL, A), 1:0 Hoffenheim (BL, H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Augsburg: 1:1 (BL, A), 0:3 (BL, A), 1:0 (BL, H), 2:0 (BL, A), 0:0 (BL, H).

Wie schon im vergangenen Jahr sind die Fuggerstädter auch in dieser Saison im grauen Mittelfeld der Tabelle angesiedelt, konnten sich aber im Vergleich zur letzten Spielzeit momentan um vier Ränge auf Platz 12 verbessern. In Sachen internationales Geschäft sowie Abstiegskampf muss sich der FCA aber keine Gedanken machen.

Neben Hertha BSC holte Augsburg während der vergangenen acht Auswärtsduelle die wenigsten Punkte. Ein einziger Zähler attestiert den Mannen von Trainer Enrico Maaßen eine Schwäche in den Stadien des Gegners. Zudem müssen sich die Fuggerstädter 24 Gegentore in den letzten acht Fernduellen in der Bundesliga ankreiden lassen.

Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften in Augsburg mit einem gerechten 1:1. Wenngleich es für die Maaßen-Elf in der VW-Stadt nur wenig zu lachen gab, ist auch im Rückspiel mit einem ähnlichen Resultat zu rechnen.

Unser Wolfsburg - Augsburg Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

Beide Konkurrenten begegneten sich in der Vergangenheit zumeist defensiv und setzten nur wenig Impulse nach vorne. Drei der letzten fünf Ansetzungen in der Volkswagen Arena endeten torlos.

Gäste-Trainer Enrico Maaßen wird aufgrund der jüngst desaströsen Auswärtsresultate im 4-4-2 mit Doppelsechs als Abräumer vor der Viererkette auflaufen lassen. Es gilt die Wölfe möglichst weit vom eigenen Kasten fernzuhalten und über schnelle Umschaltmomente Torabschlüsse zu generieren.

Wolfsburg wird schon fast in die Rolle des Spielmachers gedrängt und muss zudem abliefern, um die internationalen Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. Offensiv geht vieles über Omar Marmoush, der mit zwei Toren in den vergangenen drei Liga-Begegnungen überzeugte und zuletzt gegen Stuttgart den Unterschied ausmachte.