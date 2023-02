Wolfsburg - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2023

Unser Wolfsburg - Bayern Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.02.2023 lautet: Die beiden besten Defensivreihen der Liga treten gegeneinander an. Obwohl Bayern im Pokal an bessere Zeiten erinnert, bleiben wir vorsichtig. Wir gehen auf die doppelte Chance und erwarten nicht allzu viele Treffer.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Bayern auf „Doppelte Chance (x/2) und Unter 3,5 Tore“:

Wolfsburg vs Bayern Quoten Analyse:

Wolfsburg vs Bayern Prognose: „Weniger Tore, als es die Bilanz vermuten lässt“

Wolfsburg - Bayern Statistik & Bilanz:

Zudem traf der FCB in den vergangenen zwölf Vergleichen immer mindestens doppelt! Ganz so einfach wird es in diesem Jahr nicht! Wolfsburg behielt in 38,9 Prozent seiner Spiele eine Weiße Weste und hat nach xGA eine der besten fünf Abwehrreihen der Bundesliga.