Wolfsburg - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2023

Unser Wolfsburg - Freiburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.01.2023 lautet: Sowohl Wolfsburg als auch Freiburg wollen 2023 da weitermachen, wo sie vor der WM-Pause aufgehört haben. Im Duell zweier formstarker Teams ist mit Toren zu rechnen.

Am Wochenende ist es endlich so weit: Die Bundesliga beendet ihre Winterpause. Eines der Spitzenspiele steigt dabei am Samstag in der Volkswagen-Arena: Wolfsburg empfängt Freiburg. Für die Wölfe kam die WM-Unterbrechung etwas ungelegen. Aus den letzten acht Ligaspielen hatte der VfL 18 Punkte geholt. Nur Bayern (22) und Leipzig (20) waren in diesem Zeitraum stärker.

Freiburg ist dagegen als Tabellenzweiter die große Überraschung. Zu so einem späten Zeitpunkt in einer Saison standen die Breisgauer noch nie so gut da. Am Samstag ist der Sport-Club aber der leichte Außenseiter. Wir spielen die Wette „Über 2,5 Tore“ bei NeoBet mit einer Quote von 1,90.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Freiburg auf „Über 2,5 Tore“:

In 7 Heimspielen von Wolfsburg in dieser Saison fielen 25 Tore

Freiburg hat die drittbeste Auswärts-Offensive

In den letzten 10 Duellen der beiden Teams gab es insgesamt 33 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Freiburg Quoten Analyse:

Wolfsburg steht auf Platz 7 und hat zwei Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang. Gegner Freiburg ist mit 30 Zählern der erste Verfolger von Tabellenführer Bayern (34 Punkte).

Trotzdem sind die Gäste bei der Wolfsburg vs Freiburg Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,81 die leichten Außenseiter. Auf der Gegenseite wird ein Heimsieg mit durchschnittlichen Quoten von 2,55 eingepreist.

Wolfsburg vs Freiburg Prognose: Wer nimmt die gute Form mit ins neue Jahr?

Nach sieben Spieltagen stand Wolfsburg noch auf Platz 17. Die Verantwortlichen blieben aber ruhig und setzten weiter auf Trainer Niko Kovac. Der Coach konnte inzwischen die Abwehr stabilisieren und die Fitnessprobleme der Vorsaison beheben. So haben die Wölfe an den ersten 11 Spieltagen 19 Gegentreffer kassiert, in den letzten vier Partien aber nur noch eines.

Doch auch im Spiel nach vorne passt es. 24 Treffer nach 15 Spieltagen sind der beste Wert des Vereins seit sieben Jahren. Mit der Serie von acht Spielen ohne Niederlage und vier Siegen in Folge darf der VfL wieder aufs internationale Geschäft hoffen. Gegen den SCF fehlen die verletzten Brekalo und Lukas Nmecha. Zudem ließ man Roussillon zu Union Berlin ziehen. In der Vorbereitung gab es zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage.

Mit 30 Punkten nach 15 Partien spielt Freiburg die beste Saison seiner Bundesliga-Geschichte. Zudem steht der Sport-Club im Achtelfinale des Pokals und überwinterte als Gruppensieger in der Europa League. In allen Wettbewerben haben die Breisgauer von 23 Pflichtspielen nur drei verloren. Auch haben nur die Bayern (17) mehr Auswärts-Punkte geholt als der SCF (14).

Von den letzten fünf Gastspielen konnte die Mannschaft von Coach Christian Streich allerdings nur noch die Partie bei Schlusslicht Schalke gewinnen. Vor allem in den ersten 45 Minuten sind die Freiburger stark. Hier kassierte man lediglich vier Gegentreffer.

Zudem sind die Badener mit 13 von 25 Toren bei Standards gefährlich. Personell können die Gäste fast aus dem Vollen schöpfen. Nur bei Lienhart und Sallai steht ein Einsatz noch auf der Kippe.

Wolfsburg - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:1 Augsburg (A), 4:0 Augsburg (A), 3:2 Hoffenheim (A), 2:2 Brentford (A), 1:1 Nordsjaelland (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:1 Young Boys (H), 2:2 Luzern (H), 4:1 Union Berlin (H), 1:3 Leipzig (A), 2:0 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs Freiburg: 2:3 (A), 0:2 (H), 3:0 (H), 1:1 (A), 2:2 (H)

Nach 40 Duellen ist der direkte Vergleich zwischen beiden Teams beinahe ausgeglichen. Der VfL liegt mit 15 Siegen zu 14 Niederlagen hauchdünn vorne. Freiburg kassierte in den letzten acht Spielen gegen Wolfsburg allerdings nur eine Niederlage. Zudem wartet Wölfe-Coach Niko Kovac nach sechs Partien gegen seinen Kollegen Christian Streich noch auf den ersten Sieg.

Unser Wolfsburg - Freiburg Tipp: Über 2,5 Tore

Ein Ergebnistipp fällt hier schwer. Wolfsburg war vor der WM-Pause in Topform. Freiburg ist aber in dieser Saison so gut wie noch nie und steht in der Auswärtstabelle auf Rang 3. Stattdessen dürfen sich die Zuschauer aber auf Tore freuen. Der Schnitt der letzten zehn Duelle zwischen beiden Teams steht bei 3,3 Treffern. Diese Serie sollte sich am Samstag fortsetzen.