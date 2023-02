Wolfsburg - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Unser Wolfsburg - RB Leipzig Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.02.2023 lautet: Nach der Pause klingelt es in diesem Duell mehr als nur einmal.

Vier Pflichtspiele ohne Sieg und jetzt kommt ausgerechnet RB Leipzig, gegen den der VfL Wolfsburg nur einen der letzten elf Vergleiche für sich entschieden hat. Aber: Das war im bisher letzten Spiel in der heimischen Volkswagen Arena, wo RB keines der letzten fünf Gastspiele in der Bundesliga gewinnen konnte. Wir gehen insgesamt von einer knappen Angelegenheit aus und erwarten die Tore vor allem nach der Pause. Daher entscheiden wir uns für die Wette „Über 1,5 Tore in 2. HZ“ mit einer Quote von 1,90 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs RB Leipzig auf „Über 1,5 Tore in 2. HZ“

Beide Teams erzielen den Großteil ihrer Treffer nach der Pause

Beide Teams kassierten den Großteil ihrer Gegentore im zweiten Durchgang

Beide schossen bereits elf Tore in den letzten 15 Minuten - nur Bremen hat mehr



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die besten Online-Wettanbieter sehen in diesem Duell Vorteile bei den Gästen, denen sie aber auch nicht die ganz große Favoritenrolle zuweisen. Mit Wetten auf einen Auswärtssieg kann man seinen Einsatz im Erfolgsfall nämlich mehr als verdoppeln. Quoten von rund 3,30 erhält man dagegen bei einem Tipp auf die Wölfe.

Erwartungsgemäß sind die Quoten bei den beliebten Torwetten „Beide treffen“ und „Über 2,5 Tore im Spiel“ deutlich geringer. Treffer auf beiden Seiten sind den Bookies Quoten um 1,65 wert. Etwas höher ist das „Over 2,5″ quotiert, für das die Buchmacher Werte bis 1,75 auf den Markt werfen.

Wolfsburg vs RB Leipzig Prognose: Die Roten Bullen machen mehr fürs Spiel

Sechs Pflichtspiele in Folge hatte der VfL Wolfsburg gewonnen und war insgesamt elf Partien in Serie ungeschlagen geblieben. Doch das ist mittlerweile lange vorbei. Zuletzt gab es drei Pflichtspiel-Pleiten am Stück, auf die am vergangenen Wochenende ein enttäuschendes 0:0 bei Schlusslicht Schalke folgte.

Mit einer auch nur etwas besseren Ausbeute wäre der Champions-League-Platz vier zum Greifen nahe gewesen. So sind es aber derzeit sieben Punkte Rückstand auf diesen lukrativen Rang. Zu Hause will man nun die Wende schaffen. Daheim wurde die letzte Partie gegen die Bayern verloren. Doch aus den fünf Heimspielen davor gab es 13 von 15 Punkten.

In der heimischen Volkswagen Arena erzielte der VfL auch 23 der insgesamt 38 Tore. So viele Treffer nach neun Heimspielen hatten die Wölfe zuletzt in ihrer Meistersaison 2008/2009. Damals waren es sogar 25. In acht der bisherigen neun Heimbegegnungen in dieser Spielzeit traf Wolfsburg mindestens doppelt.

Generell sind die Wölfe, wie aber auch die Roten Bullen, Spätzünder: Elf Tore schossen beide Klubs in der Schlussviertelstunde. Dieser Wert wird nur von Werder Bremen mit 13 Treffern in den letzten 15 Minuten überboten.

Wolfsburg - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:0 Schalke (BL, A), 2:4 Bayern (BL, H), 1:2 Union Berlin (Pokal, A), 1:2 Bremen (BL, A), 5:0 Hertha (BL, A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:2 Union Berlin (BL, H), 0:0 Köln (BL, A), 3:1 Hoffenheim (Pokal, H), 2:1 Stuttgart (BL, H), 6:1 Schalke (BL, A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs RB Leipzig: 0:2 (BL, A), 0:2 (BL, A), 1:0 (BL, H), 2:2 (BL, A), 0:2 (Pokal, A)

Am letzten Wochenende gelang Leipzig im Heimspiel gegen Union Berlin nur ein Treffer in der ersten Halbzeit. Der war am Ende zu wenig. Zum ersten Mal in dieser Saison verloren die Sachsen eine Partie, in der sie in Führung lagen (1:2). Nach dem 0:0 auf Schalke und damit nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen dürfte die Meisterschaft vorerst abgehakt sein.

Jedenfalls beträgt der Rückstand auf die Bayern, der vor den letzten beiden Spieltagen auf zwei Zähler geschrumpft war, mittlerweile wieder sieben Punkte. Mit der Pleite gegen die Eisernen endete auch eine Serie von zwölf Bundesliga- bzw. 18 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage. Zum ersten Mal blieb RB unter Trainer Marco Rose in zwei aufeinanderfolgenden Ligaspielen ohne Sieg.

Und es ist gar nicht so abwegig, dass am Samstag ein drittes siegloses Bundesligamatch folgt. Auswärts haben die Bullen jedenfalls nur drei ihrer bisherigen zehn Partien gewonnen oder anders ausgedrückt: Sieben der zehn Spiele auf des Gegners Platz haben sie nicht für sich entscheiden können.

Und die Volkswagen Arena war in den letzten Jahren auch kein gutes Pflaster. In der ersten Bundesligasaison nach dem Aufstieg konnte Leipzig dort noch mit 1:0 gewinnen. Bei den folgenden fünf Buli-Gastspielen gab es aber keinen Sieg mehr, sondern nur noch drei Remis bei zwei weiteren Pleiten.

Unser Wolfsburg - RB Leipzig Tipp: Über 1,5 Tore in 2. HZ

Auch wenn die Bilanz aus den letzten Duellen in Wolfsburg gegen RB spricht, so machen den Sachsen, die nur eines der letzten elf Aufeinandertreffen in der Bundesliga und im DFB-Pokal verloren und sechs gewonnen haben, die zwei letzten direkten Vergleiche Hoffnung (jeweils 2:0). Alles in allem ist es aber nicht einfach, einen Favoriten auszumachen. Am ehesten läuft die Partie noch auf ein Remis hinaus. Interessant ist aber, dass beide Mannschaften sowohl mehr als die Hälfte ihrer eigenen Treffer als auch ihrer Gegentore im zweiten Durchgang erzielen bzw. kassieren, weshalb wir hier zu einer Torwette tendieren.