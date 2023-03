Wolfsburg - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2023

Unser Wolfsburg - Union Berlin Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.03.2023 lautet: Wolfsburg will gegen Union endlich den zweiten Sieg in der Rückrunde feiern. Gegen die defensivstarken Berliner ist aber ein Spiel mit wenigen Toren zu erwarten.

In der Bundesliga hatte Union Berlin zuletzt ein paar Schwierigkeiten mit dem Toreschießen. Seit drei Liga-Partien sind die Eisernen ohne Treffer. Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag daheim gegen Union Saint-Gilloise konnte die Mannschaft von Coach Urs Fischer dafür dreimal treffen. Trotzdem reichte es gegen den belgischen Vize-Meister am Ende nur zu einem 3:3, da die Gäste dreimal in Führung gegangen waren. Der letzte Treffer der Hausherren fiel sogar erst in der 89. Minute. Bevor die Köpenicker in der kommenden Woche im Rückspiel zu Gast bei den Belgiern um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen, steht am Sonntag das Gastspiel in Wolfsburg an. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,54 bei NEObet für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Union Berlin auf „Unter 2,5 Tore“:

Wolfsburg hat in den letzten 4 Ligaspielen nur 4 Treffer erzielt

Union Berlin hat die zweitbeste Abwehr der Liga

In den letzten drei Duellen zwischen beiden Teams fielen nie mehr als 2 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Union Berlin Quoten Analyse:

Die Wölfe haben nur eines der letzten sechs Ligaspiele gewonnen. Zudem steht der VfL auf Rang 8 der Tabelle. Die Berliner haben fünf Plätze und zehn Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner.

Trotzdem sind die Gäste bei der Wolfsburg vs Union Berlin Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,43 die Außenseiter. In der Gunst der Buchmacher liegen die Hausherren dagegen mit Siegquoten im Schnitt von 2,27 vorne.

Wolfsburg vs Union Berlin Prognose: Bleibt Union auf CL-Kurs?

Wolfsburg hatte die Hinrunde mit sechs Siegen am Stück abgeschlossen. In der zweiten Saisonhälfte läuft es beim VfL bisher aber nicht rund. Aus sechs Spielen gab es nur einen Sieg und fünf Punkte. Auch an den ersten sechs Spieltagen der Hinserie hatten die Wölfe nur fünf Punkte sammeln können. Nach dem 2:2 am vergangenen Spieltag daheim gegen Frankfurt rutschten die Niedersachsen erstmals 2023 vom siebten auf den achten Platz ab.

Damit gerät das Saisonziel „Europapokal“ immer weiter in Gefahr. Eine Problemzone ist die Offensive. Mittelfeldmann Yannick Gerhardt ist mit sechs Treffern der beste Torjäger des VfL Wolfsburg. Das zeigt, dass es im Kader auf der Neun hakt. Die eigentlichen Stürmer Lukas Nmecha, Jonas Wind und Omar Marmoush stecken in der Formkrise. Aus den vergangenen drei Heimspielen holte der VfL auch nur einen Punkt.

In der Bundesliga hat der FC Union mit 27 Gegentoren die zweitbeste Abwehr hinter den Bayern (22). Am Donnerstag im Europa-League-Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise offenbarten die Berliner jedoch defensiv ungewohnte Schwächen. Da die Eisernen im Gegensatz zur Liga auch in der Offensive wieder treffsicherer waren, hat die Mannschaft von Coach Urs Fischer im Rückspiel trotzdem noch gute Chancen aufs Viertelfinale.

In der Bundesliga steht Union auf einem tollen dritten Platz. Die beiden Top-Teams Bayern und Dortmund mussten die Köpenicker aber etwas abreißen lassen. Der Rückstand beträgt aktuell fünf Punkte. Der FCU hat in den Top 10 die wenigsten Saisontore (35) erzielt, die wenigsten Torschüsse (248) abgegeben und auch die wenigsten Großchancen herausgespielt (18). In der Offensive war die Mannschaft zuletzt wenig effektiv.

Wolfsburg - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:2 Frankfurt (H), 2:0 Köln (A), 0:3 Leipzig (H), 0:0 Schalke (A), 2:4 Bayern (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 3:3 Union Saint-Gilloise (H), 0:0 Köln (H), 0:3 Bayern (A), 3:1 Ajax Amsterdam (H), 0:0 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs Union Berlin: 1:2 (A), 0:2 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 3:0 (H)

Die beiden Vereine standen sich bisher zehn Mal in Pflichtspielen auf dem Rasen gegenüber. In dieser Saison gab es dieses Duell schon zweimal. Mitte September siegten die Berliner in der Liga daheim mit 2:0. Ende Januar setzten sich die Köpenicker im Pokal an der Alten Försterei mit 2:1 gegen die Wölfe durch. Zu Gast bei den Niedersachsen gab es aber für die Köpenicker bisher nichts zu holen. Aus drei Gastspielen ging Union immer als Verlierer hervor und konnte dabei auch kein Tor erzielen.

Unser Wolfsburg - Union Berlin Tipp: Unter 2,5 Tore

In Wolfsburg gab es für die Eisernen bisher nichts zu holen. Aus dieser Bilanz leitet sich aber für uns keine klare Tendenz ab. Dafür waren beide Vereine zuletzt zu wenig konstant. Da die Wölfe vor allem im Sturm große Probleme haben und die Berliner vor allem in der Defensive stark sind, aber selbst nicht besonders treffsicher waren, spricht viel für ein Spiel mit wenigen Treffern.