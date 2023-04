Wolverhampton - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Wolverhampton - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 08.04.2023 lautet: Chelsea steht mit dem Rücken zur Wand und sollte nach drei sieglosen Begegnungen am Stück in Wolverhampton unter Interimscoach Bruno Saltor gewinnen.

An der Stamford Bridge bebte unter der Woche die Erde. Nach genau 206 Tagen Amtszeit wurde Chelsea-Trainer Graham Potter seines Postens enthoben. Zu schwach waren die Leistungen unter seiner Federführung. Der vergangene Matchday brachte vor heimischer Kulisse gegen Liverpool ein torloses Remis mit sich, in Wolverhampton wird voraussichtlich erneut Interimstrainer Bruno Saltor auf der Bank Platz nehmen. Der kürzlich in Bayern entlassene Julian Nagelsmann gilt als heißer Kandidat auf den Trainerposten, will aber die restliche Saison vorerst untätig bleiben.