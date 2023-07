Zverev - Brouwer Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Zverev - Brouwer Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Alexander Zverev möchte in Wimbledon an seine gute Form von den French Open anknüpfen. In Runde 1 gegen den Qualifikanten Brouwer wäre alles andere als ein klarer Sieg eine Überraschung.

Am Dienstag beginnt für Alexander Zverev das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres 2023. Wimbledon ist aber nicht das Lieblings-Major der ehemaligen Nummer 2 der Welt. Im All England Club kam der Hamburger noch nie über die vierte Runde hinaus. Auch in diesem Jahr droht schon im Achtelfinale ein Duell mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. Doch der Auftakt scheint machbar.

In Runde 1 bekommt es der 26-jährige mit dem niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer zu tun (ATP Nr. 153). Hier ist die deutsche Nummer 1 aus Sicht der Wettanbieter der haushohe Favorit. Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,75 bei Betano für die Wette „Sieg Zverev mit Satz HC -2,5″.

Darum tippen wir bei Zverev vs Brouwer auf „Sieg Zverev mit Satz HC -2,5″:

Zverev steht auf ATP-Platz 21

Brouwer wird in der Weltrangliste auf Rang 153 geführt

Die deutsche Nummer 1 stand zuletzt bei den French Open und in Halle im Halbfinale

Zverev vs Brouwer Quoten Analyse:

Schon beim Blick auf die Weltrangliste wird die Ausgangslage bei der Zverev vs Brouwer Prognose deutlich. Der Deutsche ist bei den besten Wettanbietern mit Siegquoten im Schnitt von 1.08 der klare Favorit. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 8.13 rechnen die Bookies dagegen kaum mit einem Weiterkommen des Niederländers.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Brouwer Prognose: Was ist für Zverev auf Rasen drin?

Die Verletzung bei den French Open im Vorjahr war der erste große Rückschlag in der Karriere von Alexander Zverev. Danach war der Deutsche sieben Monate außer Gefecht und rutschte in der Weltrangliste ab. Und auch der Weg zurück in den ATP-Zirkus war deutlich härter als erwartet.

Doch genau ein Jahr später, in Roland Garros 2023, erreichte der Hamburger mit dem Einzug ins Halbfinale genau das Erfolgsergebnis, das er wieder gebraucht hatte. Sicher hatte Zverev dabei auch etwas Glück mit dem Turnierbaum.

Doch der 26-jährige wirkt mental sowie körperlich belastbar und hat wieder Vertrauen in sein Spiel. In Halle zog Zverev auf Rasen auch in die Runde der letzten 4 ein. Sicher fühlt sich die deutsche Nummer 1 auf allen anderen Belägen wohler.

Die Karriere-Bilanz auf dem grünen Untergrund steht bei 35:18. 2021 und 2017 erreichte der Hamburger an der Church Road als beste Ergebnisse das Achtelfinale. In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 hat der Deutsche nun keine Punkte mehr zu verteidigen und kann mit guten Ergebnissen nach oben klettern.

Erst im vergangenen Jahr feierte Gijs Brouwer sein Debüt auf der ATP Tour. Dabei erreichte der Niederländer 2022 zum ersten Mal ein Challenger-Finale und das erste Hauptfeld eines Major-Turniers. Bisher hat der gebürtige US-Amerikaner einen Sieg gegen einen Top-10-Spieler auf dem Konto.

Der Erfolg gegen Holger Rune beim 2023 ABN Amro Open in Rotterdam wurde aber durch eine Verletzung seines Gegners begünstigt. In diesem Jahr steht der 27-jährige bei einer Bilanz von 13 Siegen und 19 Niederlagen.

Beim ATP 250 in seiner Geburtsstadt Houston in dieser Saison reichte es immerhin fürs Halbfinale. Sonst schied Brouwer aber meistens früh aus. In Wimbledon musste der Niederländer in die Qualifikation. Hier blieb er mit Siegen gegen Pow (ohne ATP Rang), Rodionov (ATP Nr. 118) und Virtanen (ATP Nr. 130) ohne Satzverlust. Auf Gras hat Brouwer bisher mit Abstand am wenigsten Spiele absolviert und kommt auf eine Karriere-Bilanz von 11:8.

Zverev - Brouwer Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 2:1 Lehecka, 0:2 Bublik, 2:0 Jarry, 2:0 Shapovalov, 2:0 Thiem

Letzte 5 Spiele Brouwer: 3:0 Virtanen, 2:0 Rodionov, 2:0 Pow, 0:2 Broom, 1:2 Hijikata

Letzte Spiele Zverev vs Brouwer:-

Beide Spieler treffen am Dienstag erstmals aufeinander.

Unser Zverev - Brouwer Tipp: Sieg Zverev mit Satz HC -2,5

Sicher tut sich Alexander Zverev auf Gras oft schwer. Doch der niederländische Qualifikant Brouwer sollte in Runde 1 keine allzu große Hürde darstellen. Nach dem guten Abschneiden bei den French Open zeigt die Formkurve bei der deutschen Nummer 1 steil nach oben. Und auch auf Gras konnte der Hamburger bisher gut mithalten. So spricht hier alles für einen deutlichen Favoritensieg.