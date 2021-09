Alexander Zverev spricht über Olympia-Gold, Djokovic und Dirk Nowitzki

Selbst in New York erinnert sich Zverev noch regelmäßig an seinen Tokio-Coup. Denn: „Ich habe alle Deutschland-T-Shirts dabei und habe tatsächlich den Tokio-Koffer mitgenommen. Ich verbinde echt Emotionen damit und möchte Deutschland überall auf der Welt präsentieren“, erzählte der 24-Jährige der Sport Bild.