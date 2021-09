Laver Cup: Alexander Zverev siegt - Team Europa weiter vorn

Am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) stehen mit drei Einzeln und einem Doppel die letzten Spiele an. Das Turnier hatte am Freitag begonnen, jeden Tag gibt es für die Siege mehr Punkte. Wie schon bei den ersten drei Vergleichen des Einladungsturniers, das im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, liegt auch diesmal die Favoritenrolle klar beim Team Europa unter Captain Björn Borg.