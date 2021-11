Nach Trennung von Kerber: Beltz trainiert künftig Tennis-Juwel Raducanu

Beltz (44) bestätigte via Instagram die Aussagen der hochveranlagten Britin, die im September als Qualifikantin in New York sensationell ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte. Seitdem geht ihr Weg steil bergauf, auch abseits des Tennisplatzes. Unter anderem ist Raducanu neuerdings Botschafterin für die französische Luxus-Modemarke Dior.