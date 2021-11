Suarez Navarro feiert emotionalen Abschied: "Gehe mit riesigem Lächeln"

Ende April verkündete Suarez Navarro, dass sie den Krebs besiegt habe, und startete ihre um ein Jahr verspätete Abschiedstournee. Sie trat nochmals bei den French Open, in Wimbledon, bei den US Open und bei den Olympischen Spielen an. In Tokio gelang ihr sogar ein emotionaler Erstrundensieg gegen die Tunesierin Ons Jabeur.