Trotz kurzer Nacht nach "tollem Fight": DTB-Frauen wollen Halbfinal-Chance wahren

Um in Gruppe D die Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug am Leben zu halten, ist ein Sieg gegen die Schweiz um Olympiasiegerin Belinda Bencic bereits Pflicht. Aber selbst dann müsste das von Angelique Kerber angeführte deutsche Team auf einen Ausrutscher der Tschechinnen gegen die Schweiz am Donnerstag hoffen, denn nur die Gewinner der vier Dreiergruppen ziehen in die Vorschlussrunde am Freitag ein.