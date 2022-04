Billie Jean King Cup: Deutsches Team ohne Petkovic

In Nur-Sultan geht es um den Einzug in die Finalrunde. In Abwesenheit von Petkovic wollen die einstige Weltranglistenerste Angelique Kerber, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier dafür sorgen, dass das deutsche Team Anfang November in Prag um den Halbfinaleinzug kämpfen kann.