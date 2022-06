"Bereit für Runde zwei": Wozniacki erwartet nächstes Kind

Wozniacki hatte in ihrer Karriere 30 Titel gewonnen, darunter 2018 die Australian Open. Nach dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne Anfang 2020 beendete sie ihre Laufbahn und gab im April eine emotionale Abschiedsshow in Kopenhagen mit einem Match gegen ihre gute Freundin Angelique Kerber (Kiel).