Vor Wimbledon: Petkovic und Otte sorgen für Lichtblicke

In Berlin kam für Jule Niemeier wie im Vorjahr gleich zu Beginn das Aus gegen Belinda Bencic. Die Dortmunderin verlor trotz einer ansprechenden Leistung gegen die Olympiasiegerin nach fast zweieinhalb Stunden Spielzeit 4:6, 7:5, 3:6. Bereits am Montag hatte die Hamburgerin Tamara Korpatsch den Einzug in die zweite Runde verpasst. Top-Spielerin Kerber hatte „fehlende Wertschätzung“ beklagt und sich daher gegen einen Start in Berlin entschieden.