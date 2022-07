Tennis: Vorbild Freud - McEnroe mit kreativem Vorschlag für Kyrgios

Kyrgios brauche einen Rat vom Vater der Psychoanalyse, um die "Dämonen" in seinem Spiel zu beseitigen. Denn auf dem Platz gehöre der 27-Jährige zu den besten Spielern. "Der Typ ist ein Genie, so wie er spielt", erklärte McEnroe. Er sei "unglaublich talentiert, sehr intelligent ... ein verdammt guter Spieler, wenn er will".