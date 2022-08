Alcaraz im Viertelfinale von Cincinnati - Raducanu raus

Gut eine Woche vor dem Start der US Open (29. August) musste Titelverteidigerin Emma Raducanu (19) einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nach dem Erstrundenaus von Toronto in der Vorwoche scheiterte die Britin in Cincinnati an Lokalmatadorin Jessica Pegula in zwei Sätzen mit 5:7, 4:6. In den ersten beiden Runden hatte Raducanu noch Superstar Serena Williams (USA) sowie die frühere Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka bezwungen.