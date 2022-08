"Völlig crazy": Niemeier-Trainer Kas erklärt Folgen von Wimbledon-Coup - und freut sich über Ende von "grotesker" Regel

Kas: Jule wird mit großer Voraussicht in New York Qualifikation spielen. In Wimbledon gab es keine Punkte, deshalb musste sie die Woche darauf in Lausanne spielen. Lausanne war nach dem Wimbledon-Run von der Trainings- und Belastungssteuerung völlig crazy. Aber Lausanne war eben die letzte Chance, um Punkte zu sammeln und so das Hauptfeld für die US Open zu erreichen. Für mich war es dort wahrscheinlich eine noch größere Leistung als Wimbledon mit dem Belag-Wechsel und den ganzen Emotionen in kurzer Zeit. Aktuell ist sie knapp raus, aber wenn noch zwei Spielerinnen absagen sollten, wäre sie bei den US Open im Hauptfeld. Ob es noch reicht, werden wir wahrscheinlich erst in New York vor Ort erfahren.