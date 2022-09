Alcaraz jüngster Weltranglistenerster im Männertennis

New York (SID) - Der Spanier Carlos Alcaraz ist seit Montag der 28. Weltranglistenerste im Männertennis seit Einführung des computerbasierten Rankings am 23. August 1973. Mit 19 Jahren und vier Monaten löst der frisch gebackene US-Open-Sieger zudem Lleyton Hewitt als jüngste Nummer eins ab. Der Australier war 20 Jahre und neun Monate alt, als er 2001 den Thron bestieg. - Die Weltranglistenersten in der Übersicht: