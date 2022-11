Hordorff kann sich Becker-Rückkehr zum DTB vorstellen

Von Mitte 2017 bis Ende 2020 hatte der 55-Jährige als Head of Men‘s Tennis für den DTB gearbeitet und Hordorff kann sich in Zukunft „vieles“ für Becker vorstellen: „Head of Men‘s Tennis, Repräsentant, Präsidium oder was auch immer. Salopp gesagt: Boris kann sich den Job aussuchen.“ Allerdings sei nur ein ehrenamtliches Engagement möglich.