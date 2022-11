Billie Jean King Cup: Schüttler setzt in Kroatien auf Niemeier und Lys

Am Samstag (ab 14.00 Uhr) bekommt es Niemeier mit Vekic, anschließend die Weltranglisten-123. Lys mit Martic zu tun. Friedsam/Siegemund (Neuwied/Metzingen) sind im Doppel angesetzt. Änderungen in den Aufstellungen sind jedoch kurzfristig möglich. Die Entscheidung für die Hamburgerin Lys im Einzel sei sehr knapp ausgefallen, Schüttler rechnet ihr allerdings bessere Chancen gegen Martic (WTA-Nr. 39) zu. (NEWS: Ausgerechnet in Saudi-Arabien! So plant Zverev seine Rückkehr)