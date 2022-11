Zverev und Niemeier im deutschen Aufgebot beim United Cup

In Gruppen- und anschließenden K.o.-Matches geht es in Australien um insgesamt 15 Millionen US-Dollar Preisgeld und je 500 Punkte für die ATP- und WTA-Ranglisten. Bei jeder Begegnung werden zwei Männer- und zwei Fraueneinzel sowie ein Mixed ausgetragen. Das Finalturnier der besten vier Nationen findet vom 6. bis 8. Januar in Sydney statt.