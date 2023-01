Australian Open: Tommy Haas verwundert über Zverev-Aussagen

Der frühere Weltranglistenzweite Tommy Haas rechnet damit, dass Alexander Zverev relativ rasch wieder in Form kommt.

„Ich bin ein bisschen überrascht, dass er sagt: Ich werde mein bestes Tennis vielleicht erst wieder spielen, wenn die Sandplatzsaison kommt. Das ist erst Mitte, Ende April“, sagte Haas am Rande der Australian Open: „Bei so einem Spieler wie Sascha, glaube ich, wird es schneller gehen, und wir werden in Indian Wells schon wieder einen guten Spieler haben.“