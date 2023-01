Tennis: USA gewinnen Premiere des United Cup

Bei dem Mixed-Event, das den Männer-Wettbewerb ATP Cup im Kalender ersetzt, bereiteten sich zahlreiche Spitzenspielerinnen und -spieler auf die Australian Open (ab 16. Januar) in Melbourne vor. Deutschland mit Alexander Zverev und Jule Niemeier an der Spitze war in einer Gruppe mit den USA und Tschechien chancenlos.