Zverev vor Davis Cup: „Mir geht es wunderbar“

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev geht voller Vorfreude in das Davis-Cup-Duell der deutschen Mannschaft mit der Schweiz in Trier. „Mir geht es wunderbar“, sagte der 25-Jährige am Rande der Auslosung am Donnerstag: „Es wird von Woche zu Woche besser, und ich hoffe, es bleibt auch dabei.“