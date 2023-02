Zverevs Weg zurück: "Bestes Match seit meiner Verletzung"

"Ich bin froh, dass ich weiter Fortschritte mache mit meiner Leistung und natürlich, dass es 1:1 steht", führte Zverev aus. Vor seinem Match gegen den dreifachen Grand-Slam-Sieger Wawrinka hatte Oscar Otte in drei Sätzen gegen Marc-Andrea Hüsler verloren und den Hamburger so einigem Druck ausgesetzt.

Wie Zverev betonte, kommt er nach seiner schweren Fußverletzung im vergangenen Jahr und dem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open vor gut zwei Wochen immer besser in Fahrt: "Es ist gut, dass ich jetzt an diesem Punkt bin", sagte er, mahnte aber auch Geduld an: "Ich bin natürlich noch nicht soweit, dass ich morgen einen Grand Slam gewinnen könnte. Ich will spätestens zu Beginn der Sandplatzsaison wieder mein bestes Tennis spielen."