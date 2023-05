Tennis: Zverev muss sich geldulden

Olympiasieger Alexander Zverev muss sich auf dem Weg ins Achtelfinale des ATP-Masters in Rom gedulden.

Die Drittrundenpartie des Hamburgers gegen den US-Amerikaners Jeffrey John Wolf wurde am Montag beim Stand von 6:4, 3:3 für den Deutschen wegen Regens abgebrochen und wird am Dienstag fortgeführt. In der nächsten Runde würde der Russe Daniil Medvedev warten.